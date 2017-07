Auto rijdt van talud op de A32 en crasht bij Steenwijk

Steenwijk - Een automobilist is zaterdagavond om 18.15 uur op de A32 de controle over zijn voertuig verloren en van het talud afgevlogen. De man schoot vervolgens rakelings achter een andere auto langs en crashte tegen een reling onder het viaduct. Het slachtoffer was anders met zijn auto te water geraakt.

Het ongeval werd gegeven op de Woldmeentherand, maar was daadwerkelijk op de Eesveenseweg (N855) in Steenwijk. Volgens een getuige zat de man met een slipper vast onder het gaspedaal, of dit de oorzaak is geweest van het ongeval is niet bekend. De verkeersongevallen analyse van de politie zal onderzoek doen.

Het slachtoffer is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Het verkeer moet rekening houden met op onthoud en zal i.v.m. de afsluiting moeten omrijden.

Foto's: R. Koene - www.112inhetnieuws.nl