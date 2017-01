Auto rijdt over fiets op de A28 Hoogeveen

Hoogeveen - Op zondagnacht 29 januari is er een personenauto over een fiets heengereden. De fiets is vermoedelijk vanaf het viaduct op de Rijksweg A28 gegooid.

De Politie wil graag weten of er getuigen zijn, die het vermoeden kunnen bevestigen. Tevens is de Politie op zoek naar de eigenaar van de fiets. Heeft u iets gezien of bent u of kent u de eigenaar van de fiets, dan kunt u zich melden op het Politie bureau.