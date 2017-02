Auto ramt lantaarnpalen in Hoogeveen

Hoogeveen - Een Poolse auto heeft maandagmiddag om even voor zes uur twee lantaarnpalen geramd.

De bestuurder reed over de Lomanlaan in de richting van de rotonde van de Alteveerstraat. Vermoedelijk werd hij onwel waardoor de auto naar links ging en aan de linkerkant van de weg een lantaarnpaal plat reed. Daarna schoot de wagen de rijbaan over en reed aan de rechterkant van de weg, bij de Sloodstraat, een tweede lantaarnpaal plat.

De auto reed daarna een heuveltje af en botste tegen een geparkeerde auto die voor een flat aan de Lomanlaan stond. Deze auto schoot naar voren en tikte een andere auto aan, deze tikte vervolgens weer een andere auto aan. Zo werden er vier wagens tegen elkaar aan gedrukt.

De bestuurder van de Poolse wagen is met een ziekenwagen overgebracht naar een ziekenhuis.

Foto's Erik Braam - 112hoogeveen.nl.