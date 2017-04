Auto over de kop bij ongeval op A28 bij De Lichtmis

De Lichtmis – Op de A28 bij De Lichtmis is vrijdagmiddag een auto met daarin een man, vrouw en twee kinderen na een aanrijding over de kop geslagen. De auto waarin het viertal zat reed op de eerste rijstrook in de richting van Zwolle en werd aan de rechter achterzijde aangetikt door een andere auto. Deze schrok waarschijnlijk van een invoegende auto en probeerde deze te ontwijken door van rijstrook te wisselen.

Door de aanrijding raakte de kleine Hyundai onbestuurbaar, botste in de vangrail en sloeg volgens getuigen enkele malen over de kop. De auto kwam weer op de wielen tot stilstand. Wonder boven wonder raakte geen van allen gewond. Wel werden de kinderen door ambulancepersoneel onderzocht. Na afloop van dit onderzoek kregen ze beide een troostbeer. Ook de twee inzittenden van de andere auto bleven ongedeerd.

Door het ongeval waren alle rijstroken afgesloten wat resulteerde in een flinke file. De vertraging bedroeg ongeveer 25 minuten. Na kort overleg tussen de agenten en de verkeersongevallendienst bleek dat technisch onderzoek niet nodig was zodat bergingsbedrijf Wolves de gehavende auto snel van de weg kon takelen. De andere auto kon zelf zijn weg vervolgen. Hierna werd de weg weer vrijgegeven en loste de file al snel op.

Foto's en video: Henry Wallinga© - HW-Fotografie