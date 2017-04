Auto over de kop A32

Staphorst - Woensdag is tijdens de avondspits een voertuig op de kop naast de A32 beland op het knooppunt Lankhorst.

Een automobiliste uit Zuidwolde verloor in de verbindingslus vanaf De Wijk richting Meppel de macht over het stuur. Omdat de bestuurster zelfstandig het voertuig wist te verlaten hoefde de opgeroepen brandweer van Staphorst niet in actie te komen. De bestuurster is in de ambulance gecontroleerd op letsel. De zwaar beschadigde auto werd door bergingsbedrijf Hooikammer geborgen.

Foto's en video: Persbureau Wever