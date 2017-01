Auto op de kop op de A28 bij Staphorst

Staphorst - Op de A28 bij Staphorst is donderdagavond een auto op de kop beland.

Vermoedelijk is de bestuurder de macht over het stuur verloren, tegen de middenvangrail gebotst om vervolgens op de kop op de vluchtstrook tot stilstand te komen.

Over de toestand van de inzittenden is niets bekend.



Foto's en videobeelden: H. Mussche / Persbureau Wever.