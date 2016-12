Auto op de kop in de sloot op de A28 bij Meppel

Meppel - Een automobilist is zaterdagavond rond middernacht gewond geraakt op de A28 nabij Meppel nadat hij met zijn auto van de weg is geraakt en op de kop in een droge sloot tot stilstand is gekomen.

Hoe de man de macht over het stuur is verloren is op dit moment nog niet bekend.

Hij is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, waarna een berger het zwaar beschadigde voertuig heeft afgevoerd. Tijdens de hulpverlening was 1 rijstrook afgesloten, maar door het late tijdstip leverde dit geen hinder op voor het overige verkeer.

Beeldmateriaal: Alex Wever - Persbureau Wever