Auto op de kop in de sloot langs de A32 bij Steenwijk

Steenwijk - Bij een eenzijdig ongeval op de A32 tussen Steenwijk en Meppel is zondagavond één persoon gewond geraakt.

Hij was de bestuurder van een auto die door nog onbekende oorzaak van de weg raakte en op de kop in de naastgelegen droge sloot terecht kwam.

De persoon is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.



