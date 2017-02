Auto in de sloot door gladde weg

Giethoorn - Zondagochtend is een automobilist met zijn auto in een sloot terechtgekomen aan De Bramen in Giethoorn.

De auto gleed door de gladde weg de sloot in en kantelde. De geschrokken bestuurder kon met behulp van een passant uit zijn voertuig komen.

Een berger heeft de auto uit de sloot gehaald en afgevoerd.

