Auto in de sloot bij Meppel

Meppel - Donderdagmiddag raakte een auto van de weg op de Rijksomweg nabij Meppel.

In een bocht raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt en belandde op zijn kant in de naastgelegen sloot. De bestuurder wist ongedeerd uit het voertuig te komen. Het voertuig is door een bergingsbedrijf meegenomen.