Auto gestolen van carpoolplaats in Steenwijk

Steenwijk - Dinsdag is er een auto gestolen vanaf een carpoolplaats aan de Eesveenseweg in Steenwijk. Het gaat om een witte Volkswagen Tiguan 1,4 Sport & Style 4motion met kenteken 42-TJD-5.

De eigenaar had de auto dinsdagmorgen rond 7.10 uur afgesloten en achtergelaten. Toen hij om 17.45 uur terug kwam, zag hij dat het voertuig gestolen was.

De politie stelt een onderzoek in en de auto staat inmiddels als gestolen geregistreerd. Getuigen kunnen de politie bellen: 0900-8844.



