Auto botst tegen boom in Zuidwolde

Zuidwolde - Dinsdagavond om even na 19.00 uur is op de Spiekampenweg een auto tegen een boom gebotst.

Toen de brandweer arriveerde was het slachtoffer al uit de auto; hij is met de ambulance overgebracht naar een ziekenhuis. De zwaar beschadigde auto is door een berger afgevoerd. De Spiekampenweg was ongeveer een uur afgesloten.

Fotos: Erik Braam - 112hoogeveen.nl.