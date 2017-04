Auto botst op trein bij Echten

Echten - Op een bewaakte spoorwegovergang aan de Ruinerweg in Echten vond vrijdagmorgen een aanrijding plaats tussen een auto en een trein.

De bestuurder zat alleen in de auto en is aanspreekbaar, hij kon zelf uit de auto stappen en is voor controle overgebracht naar een ziekenhuis.

Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend, de politie start een onderzoek in.

Het treinverkeer tussen Hoogeveen en Meppel is tot nader bericht gestremd.