Auto botst op boom in IJhorst

IJhorst - Op de Heerenweg in Staphorst-Halfweg is een bestelwagen op een boom gebotst.

Een man reed vanaf de Gemeenteweg met zijn pick up bestelwagen naar een adres in IJhorst om een mobiel toilet af te leveren. Net na de bocht bij het Vergulde Ros op de Heerenweg ging het mis. Een blik op de adreslijst en het volgende ogenblik knalt hij aan de rechterkant van de weg op een boom en verkeersbord.



Politie, brandweer en ambulance waren snel ter plaatse om hulp te verlenen. De man werd in de ambulance onderzocht maar hoefde niet naar een ziekenhuis. Hij gaf aan wel hier en daar wat pijn te hebben.

Een collega kwam het mobiele toilet en de chauffeur ophalen. De schoon watertank werd geleegd waarna berger Hooikammer de zwaar beschadigde bestelwagen afvoerde. Het verkeer had geen noemenswaardige hinder van het ongeval.

Foto's: Weblog Staphorst