Auto botst op boom

Kallenkote - Maandagmiddag is in de bocht van het Westeinde naar de Kallenkote, tussen Wapserveen en Kallenkote, een auto tegen een boom gebotst.

De bestuurster werd even afgeleid door de kinderen op de achterbank, verloor in een bocht de macht over het stuur en botste tegen een boom. Allen konden na controle in de ambulance huiswaarts keren. De auto werd door een bergingsbedrijf geborgen.

Beeldmateriaal: Persbureau Wever