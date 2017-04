Auto botst achterop camper op N377 bij Nieuwleusen

Nieuwleusen - Op de N377 bij Nieuwleusen is dinsdagmorgen een auto hard achterop een camper gebotst.

Waardoor de auto achterop de camper reed, is niet bekend. Dit wordt door de politie nog onderzocht.

De camper had de nodige schade opgelopen maar kon zelfstandig verder rijden. De auto is echter total-loss, deze is afgesleept door een bergingsbedrijf. Alle inzittenden kwamen met de schrik vrij.

Foto: Harm Mussche