Auto belandt in de tuin

Doosje (Gemeente Steenwijkerland) - Een automobiliste is vrijdagmiddag omstreeks 16:00 uur gewond geraakt nadat zij met haar auto van de weg was geraakt en in een tuin tot stilstand kwam.

Het ongeval gebeurde op de kruising Zomerdijk (N375) met de Lozedijk. De bestuurster is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde auto afgesleept.

Foto's: Henry Wallinga© - HW-Fotografie