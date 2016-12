Aanrijding tussen vrachtwagen en auto in Hoogeveen

Hoogeveen - Op de Industrieweg kwamen donderdagmiddag een om half drie een vrachtwagen en een auto met elkaar in botsing.

De bestuurder van de vrachtwagen reed vanaf de Noorderweg de industrieweg op en zag een naderen de auto over het hoofd. De auto botste tegen het rechter voorwiel van de vrachtwagen. De bestuurster van de auto raakte gewond en is met een ziekenwagen naar een ziekenhuis gebracht. Haar auto raakte behoorlijk beschadig en is door een berger afgevoerd.

De vrachtauto liep ook wat schade op, maar deze kon zijn weg vervolgen. De chauffeur kwam met de schrik vrij.

Foto's: Freddie Prins - 112hoogeveen.nl.