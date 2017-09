Aanhouding rijden onder invloed van drugs

De Wijk - De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een 29-jarige automobilist uit Amsterdam aangehouden. Een speekseltest wees uit dat de man onder invloed van drugs verkeerde.

De man werd op een parkeerplaats bij een tankstation bij De Wijk langs de A28 gecontroleerd. In de auto werd een sterke henneplucht geroken. De auto is doorzocht waarbij drie hennepzakjes, telefoons en een vouwmes werden gevonden. Deze spullen zijn in beslag genomen. Bij de automobilist is een blaastest en een speekseltest afgenomen. De blaastest wees uit dat de man niet onder invloed van alcohol was, maar de speekseltest reageerde positief op het onder invloed zijn van cannabis. Een bloedtest moet meer duidelijkheid geven over de mate waarin de man onder invloed van drugs was.

Sinds 1 juli 2017 is het voor de politie mogelijk om bij vermoedens van rijden onder invloed van drugs gebruik te maken van een speekseltest. Als uit de test blijkt dat iemand drugs heeft gebruikt, wordt een vervolgonderzoek ingesteld. Een arts of verpleegkundige neemt hiervoor bloed af en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) analyseert bloedmonsters op het type drugs en de hoeveelheid drugs. De uitslag van het bloedonderzoek geldt als bewijsmiddel.