Aanhouding na steekincident Meppel

Meppel - De politie heeft maandagmiddag een 59 -jarige man uit Meppel aangehouden na aanleiding van een steekincident in een woning aan het Prinsenplein in diezelfde plaats.

Het slachtoffer, een 61- jarige man uit Meppel, heeft na het incident zelf de hulpverleningsdiensten ingeschakeld. Hij raakte in zijn gezicht gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte was nog in de woning aan het Prinsenplein. Gezien de aard van het incident hebben agenten voor de veiligheid van henzelf en de verdachte de woning eerst geobserveerd en gewacht op ondersteuning. De verdachte is hierop aangehouden en zit vast. Hij wordt gehoord. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Het is nog onduidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld in de woning en wat de aanleiding van het incident is. Er wordt nader onderzoek gedaan.