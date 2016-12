Aanhanger gekanteld op toerit naar A28 bij Zwolle

Zwolle – Een aanhanger van een bouwbedrijf uit Beerzerveld is vrijdagmorgen rond 07:30 uur op de toerit van de Ordelseweg naar de A28 bij Zwolle gekanteld. Op de aanhanger stonden houten panelen die bestemd waren voor een woning in Hattem. De bestuurder van het trekkende voertuig heeft waarschijnlijk de bocht iets te hard genomen waardoor de aanhanger omsloeg.

De geladen kar kwam op de kant in de middenberm tot stilstand. De bestelbus bleef op de wielen staan en kon later zijn weg vervolgen. Het verkeer had weinig last van het ongeval. Rijkswaterstaat had pionnen geplaatst rondom het incident en heeft de berging uitgesteld tot na de spits.

Om 09:00 uur werd begonnen met de berging. Hiervoor werd de afrit Ommen van de A28 afgesloten. De lichte panelen werden met de hand overgeladen op een andere aanhanger. De grotere delen werden met een kraan opgeladen. De aanhanger welke was omgeslagen werd tijdelijk op het steunpunt van Rijkswaterstaat geparkeerd. Tegen 10:30 uur waren alle werkzaamheden klaar en werd de afzetting opgeheven.

Foto's en video: Henry Wallinga© - HW-Fotografie