Aanbouw uitgebrand in Pesse

Pesse - Vrijdagnacht omstreeks kwart over twee is er brand uitgebroken in een aanbouw naast een woning aan de Warreveen. Een buurman werd wakker van een knettert geluid. Toen hij naar buiten keek, zag hij dat de aanbouw van de buren in brand stond. Hij alarmeerde de buren, die veilig hun woning konden verlaten.

De brandweer had het vuur snel onder controle; desondanks is de schade behoorlijk. Onderzoek zal moeten uitwijzen waardoor de brand is ontstaan.

Foto's: Erik Braam - 112hoogeveen.nl.