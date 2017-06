A28 bij Zwolle urenlang afgesloten door ongeval

Zwolle – Door een ongeluk tussen een vrachtwagen en een personenauto is de A28 bij Zwolle vannacht enkele uren afgesloten geweest. Er raakte niemand gewond bij het ongeval. Verkeer rijdend in de richting van het noorden werd bij de afrit Zwolle-Noord van de weg geleid en kon bij industrieterrein Hessenpoort de snelweg weer op.

Het ongeval ontstond toen de personenauto door onbekende reden plots remde en daarbij in een slip raakte. Door de slip kwam de auto op een andere rijstrook waar op dat moment net een vrachtwagen reed. Ondanks een flinke rempoging kwam de auto in botsing met de vrachtwagen. De auto raakte daarbij zwaar beschadigd, de vrachtwagen kwam in de berm tegen de vangrail tot stilstand.

De twee inzittenden van de auto zijn door ambulancepersoneel nagekeken maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Ook de chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd. Om de weg weer vrij te krijgen werd de hulp ingeroepen van bergingsbedrijven Wolves en Hooikammer. Ook aannemer Nienhuis werd opgeroepen om de beschadigde vangrail en de berm weer te repareren.

Rond 05:00 uur waren de bergingswerkzaamheden klaar en konden twee van de vier rijstroken weer worden vrijgegeven voor het verkeer.

Foto's en video: Henry Wallinga© - HW-Fotografie