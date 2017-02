6 aanhoudingen na onderzoek illegale hennepteelt

Drenthe - De politie heeft maandag op verschillende locaties in Drenthe zes verdachten aangehouden op verdenking van hennepteelt en/of handel in (soft)drugs. De aanhoudingen en de daarop volgende doorzoekingen op de verschillende locaties zijn het resultaat van een langer lopend onderzoek.

Het onderzoek heeft er toe geleid dat er op maandag doorzoekingen plaats hebben gevonden in Meppel, Zwartemeer, Emmen, Emmer-Compascuum, Assen en Leeuwarden.



Hennepkwekerijen

Op twee locaties werd een werkende hennepkwekerij aangetroffen. Aan het Van Echtenskanaal in Zwartemeer werd een hennepkwekerij van ongeveer 180 planten aangetroffen. De stroom bleek illegaal afgetapt te worden. Aan de Bunskamp in Meppel werd een hennepkwekerij van bijna 900 planten gevonden. Beide kwekerijen zijn ontmanteld en geruimd.



Andere locaties

Ook op andere locaties troffen agenten hennep-gerelateerde zaken aan. Aan de Azieweg in Assen werd een grote hoeveel goederen bestemd voor het opzetten van een hennepkwekerij aangetroffen. Ook aan de Arve in Emmen werden dit soort goederen gevonden. Alle goederen zijn in beslag genomen. Daarnaast zijn er onder andere auto’s in beslag genomen.



Aanhoudingen

In Zwartemeer, Assen en Meppel werden in totaal zes verdachten aangehouden. Het gaat hierbij om verdachten in de leeftijden van 20 tot 51 jaar uit verschillende plaatsen uit Drenthe. Drie van de verdachten konden na verhoor naar huis. Zij blijven verdachten in deze zaak. Drie andere verdachten blijven langer vast zitten. Het gaat daarbij om een 46-jarige man uit de gemeente Emmen, een 50-jarige man uit Roden en een 37-jarige man uit Hoogezand.



Waarom strijd tegen hennep

Het is van belang om hennepkwekerijen te ontruimen. Het is illegaal, gevaarlijk voor de omgeving en het brengt vaak veel schade toe. Daarnaast brengen we zo de criminelen een slag toe door de hennep en alle apparatuur in beslag te nemen. En om geld en goederen die met deze criminele activiteiten verkregen zijn af te pakken. En dan pak je criminelen daar waar ze het meest gevoelig voor zijn. Misdaad mag niet lonen!



Aanpak hennepteelt

Hennepplantages veroorzaken vaak stankoverlast, leveren brandgevaar op en bovendien is er dikwijls een relatie met georganiseerde misdaad (geweld, inbraken, overvallen, ripdeals en liquidaties). Burgers die tips hebben over de aanwezigheid van hennepkwekerijen kunnen dit doorgeven aan de politie via 0900-8844. Ook kan gebeld worden naar meldlijn Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.