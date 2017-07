4 mensen gewond bij steekincident in Zuidwolde

Zuidwolde - De politie heeft zondag 2 juli een 46-jarige man uit Zuidwolde aangehouden voor zijn betrokkenheid bij een steekincident. De verdachte en drie mannen in de leeftijd van 15, 43 en 46 en ook woonachtig in Zuidwolde hebben hierbij allemaal letsel opgelopen.

Bij de politie kwam rond 01:40 uur een melding binnen van een ruzie aan de Haverstraat. Bij deze ruzie zou mogelijk gestoken zijn. Hierop zijn meerdere agenten naar de Haverstraat gesneld en troffen daar twee gewonde mannen aan. De mannen van 15 en 46 jaar oud hadden letsel aan een arm en in het gezicht. Beide mannen zijn voor behandeling overgebracht naar een ziekenhuis.

De verdachte zou in een woning zitten aan de Gerststraat. De verdachte is hierop aangehouden en is ook overgebracht naar het ziekenhuis om zijn verwondingen te laten verzorgen. Hierna is hij ingesloten in het cellencomplex en zal vandaag nader gehoord gaan worden.

Een 43-jarige man melde zich ondertussen bij de agenten. Ook hij bleek letsel te hebben wat ter plaatse behandeld kon worden.

Door de recherche is samen met de Forensische Opsporing een onderzoek ingesteld. Dit onderzoek zal vandaag verder gaan. De politie komt graag in contact met getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken. Getuigen of mensen met meer informatie kunnen contact opnemen met de recherche via tel. 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000 of via M-online.