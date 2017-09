2 Polen omgekomen door noodlottig ongeval bij Giethoorn

Giethoorn - De politie heeft de twee lichamen geïdentificeerd die gisteren uit het water van de Thijssengracht bij Giethoorn zijn gehaald. Het gaat om twee seizoensarbeiders uit Polen van 24 en 44 jaar. Ze zijn niet door een misdrijf om het leven gekomen, meldt de politie.

Een getuige zag de lichamen gisterochtend tussen tien en half elf drijven en waarschuwde de politie. Die had de vindplaats vervolgens afgezet voor onderzoek.

Noodlottig ongeval



Op de plaats waar de lichamen waren aangetroffen was vorige week woensdag een verkeersongeval gebeurd, waarbij een auto te water was geraakt. De inzittenden waren toen na een uitgebreide zoekactie in en om het water niet gevonden. De twee Polen waren inderdaad de twee inzittenden van de auto.

De politie sluit een misdrijf uit en gaat uit van een noodlottig ongeval.