2 personen aangehouden na inbraak in bestelbus

Rouveen - Dankzij een alerte getuige kon de politie uit Zwolle woensdagmiddag 19 april twee mannen aanhouden na een inbraak. De getuige zag de mannen inbreken in een bedrijfsbusje op de carpoolplaats aan de Oude Rijksweg. Hij belde 112 en gaf het kenteken van de vluchtauto door.

Volgens de melder was de auto weggereden in de richting van de A28 dus meerdere agenten vatten post langs de snelweg. Na een tijd zagen ze de auto rijden bij de afslag Zwolle-Noord. Ze hebben het voertuig gestopt op de Ceintuurbaan. In de auto zaten twee mannen van 30 jaar uit Deventer. De politie heeft de mannen aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Ze hebben de auto in beslag genomen. In het voertuig lag veel gereedschap. Vermoedelijk is het gereedschap afkomstig van andere inbraken in bestelbussen. We onderzoeken of de mannen hierbij betrokken zijn geweest.

Bedankt!

Uit deze melding blijkt wel weer dat we jullie hulp goed kunnen gebruiken. Dus zie je iets verdachts? Bel 112 en geef zo veel mogelijk informatie door. Bijvoorbeeld het kenteken, de rijrichting, informatie over de verdachte personen. Hierdoor kunnen wij snel optreden en verdachten aanhouden. Daar worden we allemaal beter van.

Foto: Politie