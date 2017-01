2 gewonden bij auto tegen boom door gladheid in Rouveen

Rouveen - Door gladheid is zaterdagavond een auto tegen een boom gebotst op de Oude Rijksweg in Rouveen.

Beide inzittenden raakten gewond en zijn door de brandweer en het ambulance personeel uit het beschadigde voertuig gehaald.

Het ambulancepersoneel kreeg hierbij assistentie van het mobiel medisch team welke per helikopter ter plaatste was geroepen.

Over de ernst van de verwondingen is op dit moment nog niks bekent.

Meer info en foto's volgen later op de avond.